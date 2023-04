TÉČKO: Mirai, dívka z budoucnosti

Malý Kun si užívá dětství a plné pozornosti svých rodičů. Ovšem jen do doby, kdy jeho svět naruší právě narozená sestřička Mirai. O různých podobách rodinné lásky učí Kuna členové jeho rodiny, se kterými se setkává ve fiktivním světě mísícím minulost, přítomnost a budoucnost. Mirai, dívka z budoucnosti pochází z dílny hvězdy japonského anime, režiséra Mamoru Hosody (O dívce, která proskočila časem, Kluk ve světě příšer) a byla prvním japonským animovaným filmem, který měl světovou premiéru na festivalu v Cannes. Jemný film o křehkosti a kráse rodinných vztahů představuje jedinečné dobrodružství pro diváky od 5 do 105 let.

český dabing Animovaný / Dobrodružný / Drama Japonsko, 2018, 98 min Režie: Mamoru Hosoda