Přednáška: Co je udržitelné financování a jak na něj?

Jak můžeme dále naplňovat své potřeby a zároveň umožnit kvalitní život i těm, kdo budou žít na této planetě po nás? Na to hledá odpověď ona tolikrát skloňovaná udržitelnost. Jak mohou být finance udržitelné, tedy zohledňovat environmentální, sociální a správní aspekty? To představí v přednášce Udržitelnost ve financích: Hnací síla pro transformaci 18. dubna od 16 hodin Julian Toth. Přednášku pořádá Univerzita Palackého – Udržitelná univerzita a uskuteční se 18. dubna od 16 do 18 hodin na Cyrilometodějské teologické fakultě UP (Univerzitní 244/22) v místnosti U08, 4. podlaží. Veřejnosti je přednáška přístupná volně bez registrace. V přednášce se budeme zabývat tématem udržitelných financí, jejich definicí, vývojem, účelem a tím, co znamenají v praxi jak v soukromém sektoru, tak při tvorbě politik a ve veřejném sektoru. Zaměříme se na Proč (proč potřebujeme udržitelnost ve financích), Jak (jak jí dosáhnout) a Kdo (jaké jsou role jednotlivých aktérů ve finančním systému). Budeme se také zabývat integrací tzv. aspektů ESG do strategie a činnosti společností a tím, jak je investoři zohledňují při svých investičních rozhodnutích. Z přednášky si odneseme lepší porozumění změnám, vývoji a hlavním trendům ve finančním odvětví; tomu, jak investoři, finanční instituce a podniky začleňují udržitelnost do svých strategií a činností; jak k ní přistupují vlády a jaká je role a hlavní cíle EU při přechodu na udržitelnější ekonomiku.

Julian Toth je provozní ředitel Mezinárodního centra pro udržitelné finance (ISFC), pražského think-tanku, jehož cílem je budovat znalosti a kapacity v oblasti udržitelného financování v regionu střední a východní Evropy. Před nástupem do ISFC pracoval šest let ve společnosti BlackRock jako relationship manager v oblasti nemovitých aktiv a private equity produktů. Julian získal bakalářský titul v oboru podnikového managementu na Canterbury Christ Church University a magisterský titul v oboru ekologické ekonomie na University of Edinburgh.