Alexandra Karpuchina: Sběratelství současného umění

V přednáškovém cyklu Sběratelství současného umění, který se bude konat v Telegraph Kině, se od úspěšných i začínajících sběratelů či kurátorů a odborníků na investice do současného umění dozvíte, jaké impulsy je dovedly k potřebě zajímat se o trh se současným uměním. Prozradí, jakým způsobem svou sbírku tvoří či pomáhají vytvářet a jaká jsou jejich kritéria při výběru konkrétních děl.

Přednáškový cyklus je určen úplným laikům se zájmem o umění i sběratelům, kteří si lámou hlavu nad tím, jak svoji sbírku zhodnotit, či vytvořit pozoruhodnou a ojedinělou kolekci. Přednášet bude galeristka Alexandra Karpuchina. Alexandra Karpuchina se narodila v roce 1985 v Moskvě. O šest let později s rodiči odjela do Prahy, kde žije dodnes. Vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, kde navštěvovala Ateliér intermediální konfrontace Jiřího Davida a Arts management. V roce 2016 založila vlastní galerii White Pearl Gallery. V současnosti vlastní a provozuje Karpuchina Gallery v pražské Rybné ulici, kde došlo k prvnímu oficiálnímu nákupu uměleckého díla prostřednictvím kryptoměny. Zastupuje zavedená i zcela nová jména a tvrdí, že sběratelem umění se může stát každý, kdo o to bude stát.