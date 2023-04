TTalk: René Mohyla, Jana Trundová, Jan Pospíšil

Debatní série TTalk zve ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou do Telegraphu zajímavé osobnosti ze světa byznysu, kultury a veřejného života. Při dubnovém TTalku bude na oranžové sedačce rušno, jak doposud ještě nebylo, protože na ni usedne hned trojice hostů, kterou spojuje společná práce na rekonstrukci známé olomoucké funkcionalistické vily. Hosty budou majitel domu René Mohyla, architekt Jan Pospíšil a interierová designérka Jana Trundová. Co práce na domě obnášela? Jak se to celé stalo? A proč? To a mnohem víc zodpoví TTalk!

Moderuje Radim Kašpar (Okresní hospodářská komora) a Robert Runták (TLGRPH). Hudební doprovod obstarává náš kapelník Tomáš Vyšinka a jeho hosté.