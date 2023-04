TÉČKO: Kocour v botách: Poslední přán

Téčko, to jsou velké filmy pro malé diváky. V sobotu po o. Když máte k dispozici devět životů, tak vám na tom, že tu a tam něco odskáčete, vůbec nezáleží, zvlášť když jste legendární hrdina, který se dobrovolně vrhá do těch nejbláznivějších dobrodružství. Kocour v botách právě zachránil obyvatele jednoho městečka před řáděním zuřivého obra, jenže při tom přišel o předposlední ze svých životů. Takové zjištění by zamávalo s mnohem odolnějším charakterem. Kocour se proto rozhodne pověsit boty na hřebík a žít dál v relativním bezpečí kočičího útulku jako obyčejný chlupatý mazlíček. To by ovšem nesměl mít v patách drsnou Zlatovlásku a její tři drsné medvědí parťáky, kteří s ním mají nevyrovnané účty, a také tajemného Vlka, který šermuje jako ďábel (a možná taky ďábel je). Naděje naštěstí umírá poslední – v Kocourově případě má podobu legendární Hvězdy přání, která by mu mohla obnovit ztracené životy. Jenže taková vzácná věc se nesmírně těžko hledá.

Kocour v botách musí spolknout hrdost a uzavřít příměří se svou věčnou soupeřkou, kočičí zlodějkou Čiči Pacičkou. Spolu s ní a novým kamarádem Psem, který kdovíproč předstírá, že je kočka, se vydává vstříc pohádkovému dobrodružství, na jehož konci na všechny čeká odměna. Tedy pokud najdou Hvězdu přání jako první. český dabing Animovaný / Akční / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / Fantasy USA, 2022, 101 min Režie: Joel Crawford, Januel Mercado DOPORUČENÝ VĚK 8+