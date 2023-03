TÉČKO: Titina, psí polárnice

ačátek 15:00 Téčko, to jsou velké filmy pro malé diváky. V sobotu po o. Příběh jednoho z největších lidských dobrodružství – dobytí severního pólu v roce 1926 – viděný očima nedobrovolného polárníka, malého teriéra Titiny. Roztomilý čtyřnohý tulák, na kterého narazil na římské ulici, okouzlil italského konstruktéra a vzduchoplavce Umberta Nobileho natolik, že si ho vzal domů. A protože to byla slečna, dal jí jméno Titina. Titinu ovšem nečekal jen teplý pelíšek a pravidelné misky s jídlem. Jejího nového pána totiž oslovil slavný norský objevitel Roald Amundsen a objednal si u něj vzducholoď, na níž hodlal dobýt severní pól. U toho Titina samozřejmě nemohla chybět a právě jejíma očima sledujeme cestu italské posádky a norských polárníků za posledním neobjeveným místem na Zemi. Výprava je to vzrušující, plná dobrodružství a nebezpečí, ale dobytím pólu v roce 1926 ještě zdaleka nekončí. Protože toto je skutečný příběh, který pokračuje dál… český dabing Animovaný / Dobrodružný / Rodinný Norsko, 2022, 87 min Režie: Kajsa Næss DOPORUČENÝ VĚK 6+