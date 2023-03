Underground Comedy Club v Olomouci

Začátek 19:00 Jejich stand-up vystoupení známe z Comedy Clubu, známe je z pořadu na Stream.cz a v Olomouci se už ohřáli několikrát! Hold se jim tu líbí. Podstrojí nám pořádnou porci humoru, jenž je občas jemný jako dětská prdýlka, jindy nabroušený jako břitva v Barber Shopu. Dvouhodinová ultimátní show skupiny komiků plná humoru, který nikoho nenechá v klidu.

Témata, o kterých se nemluví. Bude to zase stand-up vostrý, chvílemi sprostý a mládeži do 15-ti let nepřístupný. Tohle není apríl, no fakt. V Telegraphu v tomto složení: ŠTĚPÁN PÁŤAL, TEREZA BONAVENTUROVÁ a stálice NIKOLA DŽOKIČ!