(česky níže) We’re inviting you to English by speaking – Conversation club. The event is about speaking English on a specific topic.

Each attendee is given a piece of paper with questions related to the topic. We speak in a group as good friends with a cup of coffee, tea or a glass of water.

There is one person in the group leading the discussion and advising on English vocabulary and grammar if necessary. Each attendee gets enough time to speak freely.

We look forward to seeing you. Come over to share your ideas, opinions and discuss the topic.

WHAT: One hour of an English conversation in a small group on a specific topic.

WHEN: 25. 2. 2023, Tuesday, 18:00 – 19:00

WHERE: Owl’s cafe, Ztracena 12, Olomouc

If you have any questions, feel free to write at: BSobek@email.cz



-----------

-----------

Zveme tě na English by speaking – anglický konverzační klub. Náplní je anglická konverzace na určité téma.

Dostaneš papír s otázkami, které se týkají tématu. Událost se ponese v přátelské atmosféře a každý bude mít šanci se svobodně vyjádřit k tématu.

V rámci konverzační skupiny je jeden člověk, který diskuzi vede a radí ohledně anglické slovní zásoby a gramatiky, pokud je potřeba.

Těšíme se na tvou účast. Přijď sdílet své názory a prodiskutovat aktuální téma.

CO: Jedna hodina anglické konverzace na určité téma.

KDY: 28. 2. 2023, úterý, 18:00 – 19:00

KDE: Owl’s cafe, Ztracená 12, Olomouc

Pokud máte nějaké otázky napište na: BSobek@email.cz