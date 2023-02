Dne 11.3.2023 od 20h se v Olomouci-Lošově konají tradiční Šibřinky, tj. karneval pro dospělé. Hrát nám bude kapela LIFBand. Kromě skvělé muziky na Vás čeká výborné občerstvení, tombola a vyhlášení nejhezčích masek. Do Lošova se dostanete z Olomouce i autobusem a to linkou č.11 s dojezdem do Lošova. Pokud chcete rezervaci míst, pište počet a jméno na mail: jurovalenka@seznam.cz