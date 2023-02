Děti Nagana, český film

Rodinný film inspirovaný památným vítězstvím českých hokejistů na olympiádě v Naganu. Hynek Čermák v něm vede partu kluků do důležitého hokejového zápasu s tenisákem na plácku proti rivalům z vedlejší vesnice. Hrát se bude o vítězství, o respekt a taky o první pusu a o srdce nejlepší holky ze třídy...

...Jedenáctiletý Dominik je u vytržení, když na turnaji století v Naganu naši poráží Kanadu a míří do finále. Přestože i on je trochu outsider, rozhodne se koupit hokejku a s kamarády hrát hokej, jak to jen jde. Hlavně s tenisákem na plácku za domem. Sestaví tým a plánují si zahrát svůj vlastní velký zápas proti klukům z vedlejší vesnice. Vedle toho chce Dominik vyhrát i srdce, úsměv a pusu od Katky ze třídy...