Varieté Krhut je originální show, mozaika stand-upů, skečů a scénických písniček inspirovaných svérázným životem nejen z Ostravy a okolí. Představení vás vtáhne do bizarních situací z prostředí jako jsou např. zastavárny, veksláci, tržnice, fitcentra, pracovní úřady, pofidérní prodejní akce, ostravská Stodolní ulice, ajťáci a jiné. Domovskou scénou tohoto představení je Heligonka, ale J.K. vyjíždí se svým Varieté i mimo tento klub. A tentokrát zavítá do Velkého sálu Záložny v Litovli a to v úterý 24. ledna 2023 od 19 hodin. Vstupné v předprodeji 300 Kč, na místě 350 Kč. Vstupenky zakoupíte v Turistickém informačním centru Litovel.