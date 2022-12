HumorOva - Stand up comedy -Mahdal & Chládek

Rádi se bavíte a především humorem z běžného života? Tak si poznačte termín 19.12. v Olomouci v sympatickém podniku Bluesbar GARCH v 19:00. Jediná ostravská stand up skupina Humorova se Vám představí a má pro Vás skvělou show a to ve složení Ondřej Mahdal a Josef Chládek. Netradiční stand up comedy z Ostravy, který by jste měli vidět. Přijďte se s námi zasmát. Těšíme se na Vás:-) Vstupné?: kloboučkové (necháme to na Vás, ať nás ohodnotíte Vy sami)