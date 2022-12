Slam poetry v Garchu: IMPRO vs TEXTAŘI

Mnohotvarost žánru v plné síle! Po osmi měsících se opět do Olomouce vracíme se soubojem těch, kteří měli ve škole vždy vše perfektně naučené, proti těm, co si neváhali nechat poradit z prvních lavic a jinak to tam u tabule všechno házeli spatra. Improvizátoři vs. textaři jsou zpět v Garchu! První ročník vyhráli improvizátoři, druhý ročník jim to za textaře vrátili Juráňovci, jak dopadne rozhodující utkání? Kdo obhájí vítězství z dob minulých? Za textaře vystoupí: MEDARD CAPEK Absolvent olomoucké slamové školy života. Pouliční slam, který do vás nasází jak olovo z kulometu. Rapová flow bez beatu plná těžko stravitelných obrazů. Vždy kapuce na hlavě a šílené alter-ego moravského básníka na pódiu. KRÁKOR Krákorá a my jí to stejně žerem! Přerovská rodačka, vítězka Crossu i Slamastyky, něžná duše ve světě svaly si poměřujících slamerů!

DIVÁ BÁRA Duch jejího mládí stále obchází sídliště staré Poruby a Fifejdy, i když nyní studuje filosofii v Brně (ale tak každý dělá chyby, že). Jejím celoživotním bojem je rozbíjení konstruktu času gumovým kladivem nedochvilnosti. Za improvizátory se budou bít: HONZA DIBITANTZL Velká hvězda české improvizační scény. Mistr ČR v duoslamu, několikanásobný finalista MČR. VIKTOR HANAČÍK Herec, duše vypuštěná z nafukovacího balónku, ztřeštěný kuchař receptů všech chutí, brněnsko-uherskohradišťská slamová škola, finalista MČR, to vše a mnohem víc je Viktor Hanačík. ZUA Olomoucká improdáma olomouckému publiku známá především z jejího působení v @OLIVY - olomoucká improvizace O.Li.V.Y. Slamovému publiku více pro své nekompromisní texty. Jak se popere s improslamem?

Zjistíme již osudového data 12. 12. 2022. Omezený počet míst! Rezervace čiňte na messengeru @Bluesbar Garch. Vlez pouze na místě: 120,- studenti / 150,- normani Večerem provede KVIDO LOTREK.