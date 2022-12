Koncert: Craig Kierce

ENGLISH BELOW! Pořádná dávka indie rocku a nové vlny blues, to je Craig Kierce. Americký zpěvák a písničkář pochází z New Yorku, v současnosti však žije v Austinu v Texasu. Jeho muzika může někomu připomínat hudbu Elvise Costella, či kapely Death Cab for Cutie. V Garchu mimojiné představí své poslední album z roku 2021 "Though the Road Between Us is Long." Craiga můžete pravidelně potkávat kromě rodného New Yorku a Austinu na koncertech po celé Evropě. Vstupné dobrovolné ENGLISH Craig Kierce is an American singer-songwriter who has relocated from Brooklyn to Austin Texas. Craig’s music is influenced by a variety of genres, from Indie Rock and New Wave to Blues- listeners will notice similarities to artists like Elvis Costello and Death Cab for Cutie. Craig released his latest album “Though the Road Between Us is Long” in April 2021.

The album was recorded at The Ice Plant studio in New York City and is available for streaming everywhere. Craig can be found playing solo or with his band in Austin, New York, or around Europe. Voluntarily entrance fee