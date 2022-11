Proměny dětství za posledních 200 let přiblíží výstava Vlastivědného muzea v Olomouci. Dětský svět – dítětem v 19. a 20. století se otevře v největším výstavním sále sv. Kláry 1. prosince a přístupný bude až do srpna příštího roku.

„Nová výstava návštěvníkům nabídne pohled na to, jak se naše dětství proměňuje, a to se všemi jeho aspekty. Chybět nebudou dobové věci, spousta hraček, ale také interaktivní prvky, jako je skluzavka nebo dokonce speciální počítačová hra. Dětem chceme ukázat, jak se doba změnila a jejich rodiče možná i se špetkou nostalgie vrátit do ještě bezstarostných let,“ uvedl Jakub Ráliš, ředitel Vlastivědného muzea Olomouc.

