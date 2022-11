Fly Tomorrow se pyšní vlastní tvorbou převážně ve stylu hard-rocku a blues, s dominantní sólovou kytarou, foukací harmonikou a podmanivým zvukem “šedesátkových” kláves. Své posluchače si kapela získala také širokým záběrem současného repertoáru - od energické nakládačky syrového blues až k hard-rocku a rockovým baladám. Patrné jsou vlivy delta blues, rocku přelomu 60. a 70. let, ale i funku a grunge.

Svou hudbu kapela tvoří s až zarputilým nadšením. Aniž by podléhali běžným trendům, nebo napodobovali populární kapely, vytvářejí balady, jež dojmou k slzám, ale i hard-rockové pecky. Jejich tvorbě dominuje sólová kytara a foukací harmonika. Inspirují se především hudbou konce 60. let (Cream, John Mayall, Jimi Hendrix, Eric Burdon & War, Led Zeppelin, aj.), ale také novějšími vlivy, např Foo Fighters a moderními bluesovými trendy (Joe Bonamassa, John Mayer, Moreland and Arbuckle, Adam Gussow). Kapela již vydala dvě úspěšná alba a od roku 2010 vystoupila na bezpočtu olomouckých a přespolních stagích.