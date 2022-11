Listopadový básně - Autorské čtení: Šimon Leitgeb, Ivana Kašpárková, Jan Těsnohlídek ml., Petr Ligocký

Číst budou za hudebního doprovodu olomoucké umělkyně Lady Karaskové a její harfy čtyři básníci, přední představitelé současné české básnické scény. Šimon Leitgeb (*1996) Vyrostl v Malontech, vesnici v Novohradských horách. Je autorem básnické sbírky Mezi náma (Nakladatelství Petr Štengl, 2017) a Betonová pláž (JT’s nakladatelství, 2020), za kterou získal v roce 2021 Cenu Jiřího Ortena.

Za své básně byl oceněn v různých soutěžích na území České republiky. Publikoval ve většině českých časopisů (např. Tvar, Host, Lidové noviny ad.) a na spoustě webech týkajících se literatury (např. nedelnichvilkapoezie.cz, Artikl, Britské listy ad.). V roce 2016 byly jeho verše uvedeny v antologii Nejlepší české básně 2016 (Host, 2016). Jeho básně byly přeloženy do různých jazyků a publikovány v Rakousku, na Slovensku, na Ukrajině a v Rumunsku. Žije střídavě v zahraničí a v Českých Budějovicích, kde se aktivně podílí na chodu kulturního života organizací literárně-hudebního pořadu Mezi náma a festivalu Literatura žije!, na kterých vystupují interpreti z území celé České republiky i ciziny. Ivana Kašpárková (*1983, Hodonín) Básnířka Ivana Kašpárková debutovala sbírkou Vniveč (2018). Její nejnovější sbírka Numeri vyšla r. 2020. Její texty se objevily v několika básnických sbornících, mj. ve výběrové ročence Nejlepší české básně 2019. Dále publikovala v různých literárních časopisech (Tvar, Host, Weles ad.) a na kulturně zaměřených webech, ukázky z její tvorby vyšly také v Polsku a na Slovensku. Žije v Opavě. Jan Těsnohlídek (*1987) Český spisovatel, básník, redaktor a nakladatel, pocházející z Krucemburku. Je autorem básnických sbírek Násilí bez předsudků (2009, Cena Jiřího Ortena), Rakovina (2011), Ještě je co ztratit (2013), Hlavně zachraň sebe (2016), Hranice a zdi (2018), Garum (2022) a románu ADA (2012). V roce 2017 mu vyšly sebrané spisy s názvem Básně 2005–2013 a v 2018 vyšla v Německu první samostatná zahraniční publikace, výbor z díla s názvem Astronauten. Redakčně připravil k vydání desítky sbírek převážně českých autorů. Román ADA se v roce 2021 dočkal divadelního zpracování. Jeho texty byly zhudebněny kapelami Umakart, Lesní zvěř a Bad karma boy, přeloženy do mnoha jazyků a otištěny v českých i zahraničních časopisech a antologiích. Petr Ligocký (*1990) Polonista a redaktor nakladatelství Protimluv. Píše básně a povídky. Publikoval mj. v Tvaru, Hostu, Pandoře a Protimluvu. Vydal básnickou sbírku Diagnóza (2020), druhou sbírku Popel dnů bude křtít na samotném čtení. Kromě básnických sbírek vydal také dvě publikace o polském malíři Józefu Sowadowi (1956-1997). Pracuje v regionálním oddělení Knihovny města Ostravy.