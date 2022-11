Listopadový básně - Volné divadlo: Vidí se lidi?

Zlínské komorní divadlo silných témat a tvůrčích osobností. Divadlo volných myšlenek a svobodných lidí. To je Volné divadlo. Do Olomouce přiveze v rámci poetického festivalu Listopadový básně pásmo, které vychází z rané básnické tvorby Milana Kundery. Na prostoru šesti povídek se nám otevírá šest oken do života šesti obyčejných, a přece něčím tak zvláštních, osobností. Nechte se společně s námi unášet písněmi, co nás učil listopad.

Chicago 1995_podzim_jedna ulice_Vidí se lidi(?)

Metař Luigi vykuřuje. Rosie prodala tulipán. Dívka popíjí ranní kávu. Katie mluví na malou Bellu. Muž bez domova hraje pro Boha. Milan Kundera a jeho milostná poezie.

Povídky ve verších. O lidech, kteří jsou spolu, sami, plni naděje i lásky. Za hudebního doprovodu písní Zuzany Navarové.

hrají:

Helena Hvozdenská

Michal Bartík

Marie Kusáková

Soňa Miklová

režie:

Patrik Francl

délka představení 75 minut