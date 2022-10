Jan Budař uvede filmovou pohádku Princ Mamánek v Premiere Cinemas Šantovka

Multiplex PREMIERE CINEMAS v olomoucké Šantovce připravil pro své návštěvníky exkluzivní událost s výjimečným hostem. Jan Budař, řežisér, scénárista, producent a představitel hlavní role v jedné osobě, zde v neděli 30. října 2022 uvede novou českou filmovou pohádku PRINC MAMÁNEK. Od 15 hodin je připravena autogramiáda, po které následuje promítání filmu s tombolou o filmové ceny. Každé dítě získá také malý dárek od partnera akce Mattoni 1873. Pohádka Jana Budaře je příběhem o princi, který musel dospět v krále. Princ Ludvík Otomar Karel XII. zrozený Vznešený (Jan Budař) je velmi spjatý se svou milující maminkou, královnou Ludmilou. Jenže Ludvík je princ už poněkud přerostlý, je mu totiž už 39 let. Bojí se skoro všeho, do ženění se nežene a většinu života se poflakuje po přepychovém zámku a přilehlých oborách. Moudrý král Radomil (Martin Huba) mu proto připraví nečekaný dárek – princ se jednoho rána probudí v lese v obyčejných šatech a v doprovodu drsného rytíře Hudrovala (Ondřej Vetchý) se vydává do světa, aby poznal, co je život a snad už konečně dospěl.

Na velké dobrodružné cestě ho čekají věci, o kterých zatím jen četl v knihách. Potká mocného čaroděje, zlé čarodějnice, ducha i samotnou paní Smrt... a možná najde i lásku svého života. Po téměř třiceti letech se v roli královny vrátí na plátna představitelka legendární Arabely Jana Nagyová. Program multiplexu PREMIERE CINEMAS Olomouc Šantovka a on-line rezervace na www.premierecinemas.cz.