MusicOlomouc 2022 se zahalí do temna „INTO THE DARKNESS“ 14. ročník mezinárodního festivalu soudobé hudby TISKOVÁ ZPRÁVA – 11. 10. 2022, Olomouc MusicOlomouc 2022 „INTO THE DARKNESS“ se uskuteční ve dnech 25. 10. – 3. 11. 2022 v prostorách Uměleckého centra Univerzity Palackého v Olomouci a v Redutě Moravské filharmonie Olomouc. Festival pořádá Univerzita Palackého v Olomouci a spolek MusicOlomouc. Dramaturgie 14. ročníku MusicOlomouc se soustředí na téma tmy a temnoty v jejich nejrůznějších podobách.

Část programu je inspirována nocí a vším, co se během ní odehrává (snění, zvuky nočních krajin). Temno je však zobrazováno také v dekadenci a našich fantaskních představách. Cílí také na zintenzivnění posluchačova akustického prožitku prostřednictvím omezení vizuálního vnímání – vybrané kompozice budou interpretovány ve ztemnělém prostředí.

Festival nabídne 5 koncertů českých a zahraničních (Švýcarsko, Portugalsko) ansámblů. Zazní 9 světových premiér, z toho 8 z české provenience a 1 od estonské skladatelky Tatjany Kozlove-Johannes. V rámci doprovodného programu bude v prostorách Katedry muzikologie FF UP instalována výstava The Endangered Paradise Eckarta Haupta (DE). Festival zahájí 25. 10. švýcarský Mondrian Ensemble, držitel prestižního ocenění Schweizer Musikpreis za rok 2018, který se na MusicOlomouc pravidelně vrací.

Kromě produkce soudobých švýcarských a rakouských autorů uvede ve světové premiéře klavírní kvartet Ondřeje Štochla …racek se směje poslední… složený na objednávku festivalu. Při zahájení festivalu 25. 10. v 17.30 proběhne vernisáž výstavy dlouholetého sólisty Staatskapelle Dresden, malujícího flétnisty Eckarta Haupta (DE). Výstava Our Earth – The Endangered Paradise znázorňuje střídání světla a temnoty a usiluje přitom o vyjádření křehkosti rovnováhy mezi apokalypsou a nadějí na věčný mír, kterou se autor svými obrazy snaží zprostředkovat. Následující večer 26. 10. se s ryze portugalským programem představí další zahraniční těleso Ensemble Síntese z Portugalska. Většina kompozic tohoto koncertu vznikla v letošním roce u příležitosti 100. výročí narození nositele Nobelovy ceny za literaturu José Saramaga a je inspirována jeho tvorbou. Ensemble Síntese vystoupí v České republice vůbec poprvé. Olomoucký ansámbl Lichtzwang uvede na koncertě 31. 10. tři světové premiéry, z nichž skladba Through the black hole estonské skladatelky Tatjany Kozlove-Johannes vznikla na objednávku festivalu. Těžiště „snovobdělého“ programu křehkých zvuků je situováno v nejnovější tvorbě českých skladatelů, která se organicky prolíná s tvorbou významných evropských skladatelů současnosti (G. Pesson, H. Tulve, T. Kozlova-Johannes). Sdružení hudebníků a skladatelů pražské HAMU – Ensemble Terrible a jejich dirigent Patrik Kako, přiveze 2. 11. do Olomouc nejčerstvější díla naší nejmladší skladatelské generace. Nejprve však vzdá hold skladateli a emeritnímu profesorovi HAMU Marku Kopelentovi, jenž v tomto roce slaví své devadesáté narozeniny. Závěrečný koncert festivalu 3. 11. v podání Moravské filharmonie Olomouc pod vedením estonsko-íránského dirigenta a skladatele Arashe Yazdaniho se ponese ve znamení nejnovější orchestrální tvorby německých a pobaltských skladatelů a skladatelek. Všechny kompozice zazní v české premiéře. Jako sólistka se představí estonská klavíristka Age Juurikas. Festival finančně podpořili: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Katedra muzikologie FF Univerzity Palackého v Olomouci, Ministerstvo kultury, Státní fond kultury ČR, Statutární město Olomouc, Olomoucký kraj the Swiss Arts Council Pro Helvetia a OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. v programu „Partnerství OSA“. PROGRAM: MONDRIAN ENSEMBLE (CH) – „HALLUCINATION“ Pondělí 25. 10. 2022, 19.00, Kaple Božího Těla, UCUP Program: A. Fuentes, M. Jaggi, T. Wally, O. Štochl (premiéra) ENSEMBLE SÍNTESE (PT) - „PSALMODY OF THE NIGHT“ Středa 26. 10. 2022, 19.00, Kaple Božího Těla, UCUP Program: F. Lopes-Graça, C. Marecos, T. Derriça, C. Azevedo, H. Vasco Reis LICHTZWANG (CZ) - „NIGHT-TRAVELLERS“ Pondělí 31. 10. 2022, 19.00, Kaple Božího Těla, UCUP Program: G. Pesson, S. Hořínka, H. Tulve, O. Štochl, T. Kozlova-Johannes (premiéra), M. Keprt (premiéra) ENSEMBLE TERRIBLE (CZ) - „TERRIBLE!“ Středa 2. 11. 2022, 20.00, Atrium, UCUP Program: M. Kopelent, J. Jirucha (premiéra), H. Hapka (premiéra), J. Novotný (premiéra), M. Klusák (premiéra), J. J. Starý (premiéra) MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC (CZ) - „BLOW YOUR HOUSE DOWN“ Čtvrtek 3. 11. 2022, 19.00, Reduta Moravské filharmonie Olomouc Program: T. Kozlova-Johannes, L. Wennäkoski, E. Poppe, C. Bauckholt PODROBNÝ PROGRAM: www.musicolomouc.cz DOPROVODNÝ PROGRAM: VÝSTAVA ECKARTA HAUPTA: OUR EARTH – THE ENDAGERED PARADISE Vernisáž 25. 10. v 17.30 v 2. patře Uměleckého centra Univerzity Palackého v Olomouci. MÍSTA KONÁNÍ KONCERTŮ: Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci, Univerzitní 3, 771 80 Olomouc – Kaple Božího Těla, Atrium; Moravská filharmonie Olomouc, Horní nám. 424, 779 00 Olomouc – sál Reduta VÍCE INFORMACÍ: www.musicolomouc.cz info@musicolomouc.cz Facebook: musicolomouc Instagram: musicolomouc PRODEJ VSTUPENEK: Před zahájením koncertů v místě konání. Vstupenky na závěrečný koncert – Moravská filharmonie Olomouc lze zakoupit online zde. VSTUPNÉ: Závěrečný koncert – Moravská filharmonie Olomouc: 95 – 300 Kč Ostatní koncerty (kromě koncertu MFO): 200/100 Kč Martina Pudelová manažerka festivalu www.musicolomouc.cz