Dýňová slavnost Jeseník

Dýňová slavnost se koná letos již pošesté! Uvidíte dýně všech velikostí a tvarů, nakoupíte regionální produkty, poslechnete si koncerty místních kapel, pobaví Vás divadélko, naučíte se místí forglórní tanec, vyrobíte si podzimní dekorace, zahrajete si dýňové šachy, a mnoho dalšího!

Pokud rádi vaříte a pečete, zapojte se se do soutěže o nejlepší dýňovou dobrotu. Všechny soutěžní dobroty bude možno ochutnat v sousedské zóně.

Zapojte se také soutěže o největší dýni regionu – přivezte do 14:00 svého obra na registrační stánek.

Nebude chybět ani oblíbená soutěž o nejhezčího dýňového bubáka. Přineste svůj výrobek do 14h k registračního stánku. Nakonec hromadně všechny bubáky rozsvítíme, zapálíme v nich svíčky!

Zájemci o účast v soutěžích, hlaste se na jesenicketrhy@gmail.com nebo na tel. 704 143 003.

HLAVNÍ PROGRAM

14:00 Silence and Joy (koncert)

15:15 Divadélko s radostí (Slepičí pohádka)

16:00 Kahancové tance (Klub přátel Zlatých Hor)

17:00 Brass Band Šohaj

DOPROVODNÝ PROGRAM

Tvořivé dílny SVČ Duha

Seniorský bazárek

Představení sociál. služeb - Eurotopia, o.p.s.

Prohlídka skleníků SVČ Duha a mývala

DÍLNIČKOVÁ ZÓNA

- MRC Krteček - výroba lampiónků

- Montessori Jeseník - Smyslové úkoly a dýňová slalomová dráha

- Lenka Šafářová - zdobení dýní

- Dýňové šachy s ŠK Jeseník

- Korálkování a pískování

- Výroba mýdel s Mýdlárnou Mlýnky

- Házení míčků do terče ve tvaru dýně s Eurotopií, o.p.s.

- zdobení perníčků s podzimní tématikou

- výroba plovoucích svíček v ořechových skořápkách s Manželi Holubovými

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽÍ

14:45 Vyhlášení vítěze o Největší dýni regionu

15:45 Vyhlášení vítěze o Nejlepší Dýňovou dobrotu

16:45 Vyhlášení soutěže o Nejhezčí výrobek z dýně

Pořádá spolek Sudetikus.

Partneři Dýňové slavnosti jsou Město Jeseník, Základní škola Jeseník, Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Duha Jeseník, MRC Krteček Jeseník, z.s., Šachový klub Jeseník, z.s., a firmy Naturfyt – Bio s.r.o., Woox Syndicate s.r.o., a Agroprodukt Supíkovice s.r.o.

Všem partnerům a dárcům moc děkujeme!

Dobrovolné vstupné můžete hodit na místě do kasičky výměnou za slosovatelnou vstupenku nebo poslat na transparentní účet veřejné sbírky 115-9519430227/0100 s V.S. 22.