Energie pro kulturu 2022 Olomouc

Letošní festival Energie pro kulturu jde do finále – poslední zastávka bude v Olomouci Přijďte si užít závěrečnou show už 15. a 16. září v Pevnosti poznání! Poslední letošní zastávka festivalu Energie pro kulturu, který putoval v letních měsících Českem, se bude konat v polovině září v Olomouci. Festival už třetím rokem podporuje živou kulturu, umělce a umělecké vzdělávací instituce v českých regionech. V Olomouci se organizátoři festivalu rozloučí s letošním ročníkem a diváky sérií koncertů, divadelních představení a vědeckou show v Pevnosti poznání. O program v Olomouci se postará Divadlo Tramtarie, Cirk La Putyka, kapela Kašpárek v rohlíku, hudebník Marcell nebo skupina Tata Bojs! Přijďte si užít konec léta kulturním zážitkem v Olomouci 15. a 16. září! Pomáhat oživovat lokální kulturu, přinášet hudební a divadelní zážitky tam, kde si je třeba sami nemohou dovolit, spojit lokální umělce s těmi již známějšími. To je záměrem organizátorů putovního českého festivalu Energie pro kulturu, podporovaného Skupinou ČEZ. „Akce vznikla původně na podporu umělců během krize covid-19 v ČR. Ovšem pomoc je potřeba i v době, kdy pandemie opadá. Cílem bylo a je pomoci kulturním a uměleckým vzdělávacím institucím v regionech a poukázat na jejich problémy. Velice často proto spolupracujeme s místními kulturními centry, které si třeba známé interprety nemohou dovolit pozvat,“ vysvětluje Martina Tůmová z organizačního týmu festivalu Energie pro kulturu. Dvoudenní festivalový program je plný hudby a divadla. „Akce je ale zajímavá především tím, že se na jednom pódiu potkávají začínající regionální a již zavedení umělci. Pro mnohé lokální interprety je to úplně nová zkušenost, zahrát si na velkém pódiu vedle velkých osobností,“ komentuje Martina Tůmová hlavní benefit pro místní umělce. Diváci si tak užívají dva dny nezvyklého mixu žánrů a interpretů. Ve čtvrtek 15. září se festivalové brány v Olomouci otevřou ve čtyři hodiny odpoledne. Od páté hodiny si návštěvníci užijí vědeckou show olomoucké Pevnosti poznání. Od sedmé hodiny odehraje pohádkové divadelní představení Divadlo Tramtarie. Po setmění ukončí první den festivalu svým vystoupením členové souboru nového cirkusu Cirku La Putyka. V pátek 16. září Energie pro kulturu pokračuje po druhé hodině odpoledním programem, který uvede vystoupení olomoucké ZUŠ. Od půl páté na pódiu bude řádit kapela Kašpárek v rohlíku a v pozdních odpoledních hodinách převezme stage hudebník Marcell. Festival pak před devátou hodinou ukončí závěrečným koncertem skupina Tata Bojs. Oba dva dny se můžete také těšit z dobrého jídla a pití, učit se na workshopu malovat pohybem nebo na oranžovém kole ČEZ šlapat kilometry pro dobrou věc a podpořit tak Muzeum vědy Pevnosti poznání a ZUŠ Campanella. Festival Energie pro kulturu se snaží následovat a ukazovat veřejnosti světové trendy festivalové kultury, jako je třídění odpadu, udržování „zero waste“ etiky a představovat současné technologie, které posouvají festivalový zážitek na moderní úroveň. Energie pro kulturu je festivalem pro všechny, kteří rádi tráví svůj volný čas sbíráním hudebních i divadelních zážitků, mají rádi léto a příjemnou zábavu. Festival se konal v minulých letech každý rok v šesti městech a jeho návštěvnost byla přes 12 000 lidí. Letos se rozšířil o další tři festivalové zastávky a těší se na své příznivce i v roce 2023.