Macocha, punkevní jeskyně, autobusový zájezd

Kino Bohuňovice Vás zve na autobusový zájezd do Punkevních jeskyní s návštěvou propasti Macocha...

Čeká nás výlet do Punkevních jeskyní v CHKO Moravský kras, návštěva propasti Macocha. Od parkoviště u Skalního mlýna pojedeme vláčkem ke vstupu do jeskyní, prohlídku jeskyní ukončíme plavbou na lodičkách po ponorné říčce Punkvě. K hornímu můstku propasti vyjedeme lanovkou.

Při zpáteční cestě navštívíme obec Křtiny zvané Perla Moravy, ve které bude možné navštívit poutní chrám a zámecký areál popř. Arboretum patřící pod Mendelovu univerzitu Brno.

Cena pro dospělého 800 Kč, pro dítě do 15 let 600 Kč

Rezervace na tel: 776 240 280, email: zetkam@centrum.cz nebo v Kině Bohuňovice