ProART Festival Olomouc

Září v Telegraphu odstartuje intenzivní čtyřdenní umělecký festivalem ProArt. Největší umělecký workshop festival tance, zpěvu, herectví, psaní a dalších performativních umění v České republice. Motto festivalu zní: "Uměním vnímat, přicházet blíž k sobě i k druhým."

Od května se můžete přihlásit na workshopy, které nabízejí profesionálům i široké veřejnosti výuku v oborech - tanec, herectví, zpěv, fotografie, kreativní psaní, hudba, audio-video. Kurzy probíhají přes celý den, jsou odstupňovány podle obtížnosti, přičemž každý účastník si může denní rozvrh nakombinovat sám. Druhou částí festivalu je večerní program, který představuje pedagogy – aktivně činné umělce – v ukázkách z jejich repertoáru a navíc zve i další hosty v koncertních, tanečních či divadelních představeních.

Vladislav Benito Šoltys (SK) - Taneční improvizace

Workshop tanečního divadla se zaměřuje na ztělesnění základních emocí a jejich projevování prostřednictvím postoje, gesta, mimiky a pohybu v prostoru za následného propojení do taneční extresie. Následné ztělesnění představ a rozvoj imaginace otevírá cestu ke kvalitní pohybové akci. Při rozvíjení schopností využívat dech a hlas ve vzájemném dialogu s pohybem zlepšuje performativní umění účinkujícího. Nejdůležitější existencí takového umělce na jevišti je být “tady a teď”, což prohlubuje intenzitu přesvědčivějšího výkonu. Rozvoj percepce vidění a cítění skupiny napomáhá při vytváření společné akce. Při práci s partnerem a ve skupině rozvíjíme improvizovaný pohybový dialog a schopnost reagovat pohybem i hlasem při využití možnosti neverbální komunikace a jeho možné stylizace. Zaměřujeme se na zlepšování performačních kvalit nejen tanečníků, ale i herců při využití kombinace tanečních a hereckých výrazových prostředků.

Daniel Hůlka (CZ) - Interpretační kurz muzikálového zpěvu

Příležitost pro uchazeče s pěveckou a hudební zkušeností učit se od známého interpreta, kterého muzikály provází takřka celý profesní život. Hudební dílny jsou určeny pro uchazeče s předchozími pěveckými zkušenostmi, v ideálním případě pro studenty pěveckých oborů. Pro účast je třeba předem zaslat vlastní nahrávku jedné písně v češtině z některého z českých či zahraničních muzikálů a názvy 2 – 3 vybraných písní z některého z českých či světových muzikálů. Na kurzy pak účastníci přinesou notové záznamy těchto písní (klavírní výtah + text).

Kapacita omezena. O výběru informujeme přihlášené do týdne od zaslání hlasových materiálů.

Ondřej Král + Hanny Firla: IMPRA (CZ) - Workshop herecké improvizace

Herectví není jen zábava, ale i dřina. Během dvou/čtyřdenního intenzivního kurzu budeme společně objevovat podstatu herecké techniky a její přesah. Praktickými improvizačními cvičeními budeme směřovat k základům tvorby role a následně pracovat s pevným dramatickým textem.

Ladislav Polák (CZ) - Fotoworkshop

Umění vnímat umění a zachytit prchavé okamžiky ve fotografiích. Zažij proměnu obyčejné momentky v něco víc. Postihni energii, náladu, eleganci. Zrcadli duši. Přijď blíž sám k sobě i druhým. Na cestě za lepší fotkou pohybu a umění Ti budu průvodcem a pomocníkem. Na úplném začátku foto-dílny, než se vrhneme na focení, budeme mluvit. Mimo jiné i o světle a krátce se dotkneme i malířství a lekcí, které nám může dát. V diskusi se zamyslíme nad tím, co je to vlastně dobrá fotka. Shrneme si základy a principy fotografie a postupně si připomeneme, jaké máme při focení kreativní možnosti. Většinu doby budeme v několika blocích fotografovat umělce, především tanečníky a herce. Vyzkoušíme si jak svým individuálním a třeba i novým pohledem reflektovat to, co vidíme a zažíváme. Obrazně tak přijdeme blíž k sobě samým i k umění před námi. Vhodný/nutný je jakýkoliv fotoaparát, který ovládáš a který umožňuje nastavovat základní parametry jako je expoziční čas, clona, případně je možné měnit ohnisko objektivu a ISO. Nevylučují se tak pokročilé mobilní telefony.



Michal Sýkora (CZ) - Tvůrčí psaní

Kurz si klade za cíl vést studenty k osvojení základních postupů a návyků pro vytvoření prozaického textu. Studenti budou obeznámeni se zákonitostmi tvůrčí práce a geneze textu. Kurz je postaven na průběžném plnění zadaných tvůrčích úkolů a na společné diskusi nad vytvořenými texty. Program kurzu se opírá o osvědčenou a ceněnou příručku Davida Morleyho - The Cambridge Introduction to Creative Writing (Cambridge University Press, 11. vydání z roku 2014).

Gabriela Vermelho (CZ) - Hlasová a hudební dílna

Hledáte neobjevená zákoutí, možnosti, dispozice vašich hlasů, vašeho rozsahu, vaší melodičnosti? Chcete nají místa, o kterých jste nevěděli, inspirace, které jste neobjevili, prohlédnout si žánry, které vás míjely a přitom mohou být tak zajímavé? Přijďte na moje kursy. Není poloha, kterou bych neměla ráda, není výkon, který bych nepovažovala za možný. Najděte sami sebe, objevte vnitřní hlas, který na to zatím čekal. Umím a budu chtít otevřít vaše srdce, vaše chuti, vás samotné. Rozezpíváme se spolu jako hejno slavíků, už nikdy pak nebudete chtít přestat. Budete se divit, co všechno vám zpěv může dát. Dílna je určená všem bez rozdílu věku, pokročilosti, žánrového zařazení, zkrátka pro všechny.