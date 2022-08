Bečva času 2022 - envirofest plyne čas, plyne řeka, plynou naše životy Inspirativní festival končícího léta na krásném místě Filozofie festivalu Bečva času 2022 je tedy zcela jasná - hledání možností, jak žít v harmonii se Zemí, ale i se sebou samými. Pojďte se setkat v krásném prostředí u štěrkového jezera v Hustopečích nad Bečvou, kam jsme festival přesunuli, kvůli většímu propojení s přírodou. Čeká vás hodnotný hudební a doprovodný program, který budeme v průběhu času doplňovat. Midi lidi, Dva, Bratři, Koňe a Prase, Wolf Lost In The Poem, Lucie Redlová, Cesar Chunk, básnická čtení a další Jóga, dýchání, meditačně-hypnotická seance, jamování-nástroje sebou Hlavní téma diskusí a přednášek: Bečva dva roky poté, přehrada Skalička, voda v krajině Další témata: Valašsko z lufta, Ves Mír 432 Hz, konopí - rostlina budoucnosti Workshopy: výroba barefoot, zábavně-vzdělávací workshopy pro děti Jurty, stánky ekologických a neziskových organizací, MINT Market v malém, oheň, tanec, zpěv, bubnování Stánky s nejchutnějším veganským a vegetariánským občerstvením, dobré pivo, víno, kvalitní lihoviny, poctivá káva, čajovna, nealko nápoje pro obyvatele Hustopeč a Milotic vstup zdarma!

Festival proběhne ve spolupráci s městysem Hustopeče nad Bečvou a výletní restaurací Jachta. VSTUPENKY na Bečvu času 2022: online: https://www.smsticket.cz/vstupenky/29472-becva-casu-2022-envirofest offline ve Výletní restaurant Jachta, obchodu VALEKO ve VM a v Lovemusic v Brně V PŘEDPRODEJI: na celou akci do 14. srpna - 490,- (čti za hubičku) na celou akci od 15. srpna do 7. září - 590,- na jeden den do 7. září - 300,- NA MÍSTĚ: na celou akci - 690,- na jeden den - 390,- www.envirofest.cz https://www.facebook.com/zdravabecva https://www.facebook.com/events/756085712229543

Midi Lidi Midi lidi je česká electro undergroundová hudební skupina, jež je pozoruhodná zvláště svými pro tento žánr nezvyklými českými texty svých skladeb. Skupinu tvoří Petr Marek, Prokop Holoubek, Markéta Lisá a další.