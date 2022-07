URBAN VIBES: Out of Towners

Sobotní večery patří hudební produkci. Open Air. Hudba. Léto! A právě v rámci letního návratu koncepce Urban Vibes přichází do Atria Telegraphu hudba různých stylů. Každý podvečer od června se bavte s našimi hudebními mágy. Ti vám budou servírovat své rytmy z klasických hudebních nástrojů i ze svých DJských setů. Nástroje si u nás zapojují a za mixem se vystřídají DJs, které znáte z klubů, open-airů a festivalů - místní i přespolní. To celé v Telegraph Atriu, kde je dostatek prostoru jak pro chill, tak pro tanec. Drinky a snacky zajišťuje Telegraph Cafe, které je vzdáleno dva až čtyři kroky od vystupujících hudebníků.

Jazzové duo Out of Towners tvoří Andrej Hrubčo a Jullian Overall a svůj set vám představí za zvuku saxofonu a piana. Jejich repertoár tvoří převážně jazzové standardy z různých období. Jazz ovládne Urban Vibes vůbec poprvé!