Harper odjíždí na malebný anglický venkov odpočinout si a srovnat si myšlenky po nedávné tragédii v osobním životě. Okolní příroda však působí značně zneklidňujícím dojmem a Harper má neodbytný pocit, že ji kdosi či cosi zpoza stromů sleduje. Co nejdříve vypadá jako plíživý děs, se brzy promění v opravdovou noční můru. Vizionářský režisér Alex Garland (Ex Machina) se ve své horečnaté vizi vydává do nejtemnějších zákoutí lidské mysli a přichází s originálním mysteriózním hororem plným hutné atmosféry a neotřelých režijních nápadů. Film se dočkal zvláštního uvedení i na Karlovarském filmovém festivalu, kde uhranul ístní publika.

Drama / Horor

USA, 2022, 100 min

Režie: Alex Garland

Vstupenky je možné zakoupit na GoOut nebo na recepci Telegraph Gallery