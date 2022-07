Colores letní kino: Chico a Rita

V komiksovém vizuálním a částečně i dějovém stylu se odehrává melodramatický příběh jazzového hudebníka Chica a zpěvačky Rity. Milostný příběh začíná na konci čtyřicátých let na Kubě a postupně se přesouvá do Spojených států i do Evropy. V tradici těch nejlepších melodramat se pak rozvíjí jejich dobrodružství o věčném hledání vzájemné lásky. Do života jim zasáhne také kubánská revoluce v roce 1959. Důležitou roli hraje hudba, ať už je to jazz nebo populární latinskoamerické písně. Jazz si tvůrci vybrali záměrně, protože byl důležitým inspiračním zdrojem ve vývoji kubánské hudby a kultury vůbec.

Animovaný / Romantický / Hudební

Španělsko / Velká Británie, 2010, 94 min

Režie: Fernando Trueba, Javier Mariscal, Tono Errando

Vstupenky je možné zakoupit na GoOut.cz nebo na recepci Telegraph Gallery.