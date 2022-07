LETNÍ KINO: Rebel bez příčiny

Americké drama popisující morální úpadek americké mládeže v období padesátých let patří do zlatého fondu světové kinematografie, a to nejen díky herecké legendy James Deanovi, který zde ztvárnil hlavní roli.

Jim, Judy a Platón, mladí, rozhněvaní vzbouřenci bez cíle, kteří žijí v odcizené samotě svých protestů, ve světě snaživých, lhostejných a příliš pomalu chápajících dospělých. Možná právě proto je přitahují strmé skalní útesy, na kterých hrají své nebezpečné hry pro tvrdé chlapy. Jim a šéf party Buzz začali svůj souboj na nože, a pokračují v něm večer na útesech za městem. Když Judy odstartovala jejich sebevražednou jízdu, nikdo netušil, že jednoho z nich bude ta šílená hra na odvahu stáž život. Podle literární předlohy Dr. Roberta Lindnera vznikl kultovní film o pocitech, hledání a nalézání ztracené generace 50. let. Režisér hořkého pohledu na svět Nicholas Ray (In a Lonely Place) podřídil přípravu, natáčení i výběr herců autentickým kontextům, a natočil zřejmě vrcholný snímek své filmografie. Mezi jeho výrazné klady patří nepochybně obsazení Jamese Deana, který v témže roce již zazářil v Kazanově filmu Na východ od ráje. Smutný, zraněný i zraňující hrdina v modrých džínách, se stal symbolem dospívající generace, bouřící se proti rodičům a světu, který pro ně připravili. Zatímco jeho partnerku Natalii Woodovou čeká ještě řada rolí (např. West Side Story) přesedl James Dean z Jimova černého mercedesu ještě tentýž rok do svého bílého porsche a rozjel se ke své poslední zkoušce odvahy. Král teenagerů zemřel, rebel Jim zůstal nesmrtelný.

Rebel Without a Cause, české titulky

Drama / Romantický

USA, 1955, 111 min

Režie: Nicholas Ray

