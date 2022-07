TTalk: Viktor Šebesta - Colores Flamencos

Debatní série TTalk zve ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou do Telegraphu zajímavé osobnosti ze světa byznysu, kultury a veřejného života. Hostem letního TTalku je ředitel festivalu Colores Flamencos, Viktor Šebesta. Colores je největší festival flamenca a Iberoamerické kultury ve střední a východní Evropě. Co přinese aktuální ročník? Co ho nejvíce baví na španělské kultuře? Jakým směrem podle něj Olomouc směřuje? To vše a mnohem víc zodpoví TTalk!

Moderují Robert Runták a Radim Kašpar. Moderují Robert Runták (tlgrph) a Radim Kašpar (Okresní hospodářská komora). Hudební doprovod obstarává náš kapelník Tomáš Višinka a jeho hosté.