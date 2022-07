KINO: Elektrizující život Louise Waina

Skutečný příběh excentrického britského malíře Louise Waina (Benedict Cumberbatch), jehož hravé, psychedelické obrázky navždy změnily vnímání koček veřejností. Začne tak malovat svět, kde jsou kočky více lidmi, než sami lidé. Odehrává se na počátku 20. století, kdy Wain se snaží odemknout „elektrická“ tajemství světa. Filmové a především vizuální pohlazení na duši diváka.

The Electrical Life of Louis Wain, české titulky

Životopisný

Velká Británie, 2021, 111 min

Režie: Will Sharpe