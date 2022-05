TÉČKO: Croodsovi: Nový věk

Za to, že jsou Croodsovi trochu zaostalí, může nepochybně táta Grug. Ten se držel hesla „Všude dobře, v jeskyni nejlíp“ a bránil jim tak v osobním rozvoji. Když konečně překonali strach a Grugův odpor, zjistili Croodsovi, že svět může být báječným místem k životu, když máte kliku a narazíte na nějaký ten úrodný a bezpečný plácek. Po mnoha našlapaných kilometrech a řadě příjemných i nepříjemných zážitků Croodsovi takové místo našli. Mělo jen jednu nevýhodu. Žila na něm jiná rodina – Lepšíkovi. Už jejich příjmení napovídá, že jsou na trochu jiné civilizační úrovni než viditelně zaostalí Croodsovi. Vynalézavý Fíla Lepšík, hlava rodiny, zajistil svým blízkým komfort, o jakém se Croodsovým ani nesnilo. I díky tomu je jeho rodina milá, vlídná a přátelská a plně připravená přivítat Croodsovy ve svém stromovém domě, kde mají kromě mnoha vymožeností i pravěkého předchůdce televize. Z historie víme, že když na sebe narazí různě vyspělé civilizace, nevyhnutelně to mezi nimi začne skřípat. A skřípe to i mezi Croodsovými a Lepšíkovými a je to slyšet na míle daleko. To skřípání dosáhne až za vysokou zeď, kterou Lepšíkovi vybudovali, aby se ochránili před nebezpečím, které tam číhá. Jenže žádnou zeď nepostavíte tak, aby byla nepřekonatelná, a tak je dost možné, že se hrubá síla neotesaných Croodsů ještě bude náramně hodit.

The Croods: A New Age

Animovaný / Rodinný / Dobrodružný / Komedie / Fantasy

USA, 2020, 95 min

Režie: Joel Crawford

Doporučený věk: 6+