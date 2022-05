Koncert: February

ytarové písničkářství s math rockovou rytmikou, ambientními prvky, šlehnuté trochou krautrocku, to je February.

Skupina se dala dohromady v roce 2015. Do paměti české alternativní scény se poprvé zapsala o rok později, kdy slavila na Radiu Wave úspěch se singlem Hide Me Under Autumn Leaves a účastnila se soutěží Czeching a 1Band2Play. Své debutové album Branching Tracks vydali February v květnu 2018. V roce 2019 získali Cenu Jantar v kategorii Kapela roku Moravskoslezského kraje.

Loni vydala tato ostravsko-pražská čtveřice své druhé album Hyphen War, které nyní (mimojiné) představí i v Telegraphu. Název alba se váže k reálné události československé historie. Mnohočetná symbolika tohoto sousloví i skutečné pomlčkové války se stala inspirací pro texty i hudbu většiny písní na desce. Motivy rozpadu a násilí v sobě nese hned několik písní a kapela se tak vzdaluje od zasněného debutu a v hudbě i textech jde vstříc složitějším tématům.