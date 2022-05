Koncert: The Shookies

Brněnská kapela The Shookies vznikla v roce 2010 v jedné vysokomýtské kavárně, kde se potkala parta lidí se stejným hudebním cítěním a chutí společně tvořit. Inspirovala je především písničkářská tradice zahraničního folk-rocku a acoustic-rocku a z buskování v parku se postupně vypracovali až na klubovou a festivalovou scénu. Byť se od svého vzniku složení kapely částečně obměnilo, stále si zakládá na původním hudebním záměru a osobitém zvuku. Nebojí se však zůstat otevření rozličným žánrům a experimentovat. Za zásadní milník považují support Glenu Hansardovi a Interference v olomouckém Jazz Tibet Clubu. Nelze opomenout ani vydání již druhé studiové desky s názvem Sooner or Later, kterou natočili pod taktovkou Tomáše Neuwertha v kopřivnickém studiu Animan.

