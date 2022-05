KINO: Rande na oko

Letní komedie o přátelství, rebelii a přijetí sebe sama vypráví příběh zakřiknutého Eddyho a nezávislé Amber. Dvojice kamarádů se rozhodne předstírat romantický vztah, aby umlčeli spekulace o své sexualitě – na irském maloměstě v polovině devadesátých let totiž není pro jakoukoliv odlišnost místo. Spiklenecký pakt má trvat do maturity. Poté se Amber plánuje přesunout do liberálního Londýna, kde bude moci svobodně žít a rozvíjet svou vášeň pro hudbu. Eddy si ale svou orientaci odmítá naplno přiznat a hodlá svou budoucnost zasvětit službě v armádě stejně jako jeho otec. Pomůže mu Amber odpoutat se od předsudků okolí?

Dating Amber

Komedie

Irsko, 2020, 92 min

Režie: David Freyne