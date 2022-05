Ostravská improvizační skupina All Imp působí na divadelní scéně od roku 2014. Jsme nadšení amatéři, kteří hrají představení na témata od diváků plná pohotových reakcí, nápadů a vtipu. Vše vzniká a zaniká ten večer, přání divákovo je rozkazem pro nás. Chcete trochu poezie, epické drama anebo si klepat nožkou do líbivých zvuků právě vznikajícího šansonu? Nic není problém, a jestli to problém je, vezmeme to do hry! Toto vše je umocněno uměním našich skvělých hudebníků, kteří stejně jako my reagují na právě vzniklé situace.

Koncept večera je pokaždé jiný, protože vy, diváci, rozhodujete, kterými improvodami se budeme ubírat. Srdečně zveme na palubu a těšíme se, až se spolu v Olomouci potkáme.