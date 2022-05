KINO: Stínohra

Hlavním hrdinou příběhu je Jan Kavka (Milan Ondrík). Čtyřicetiletý záchranář z malého města právě opustil manželku Evu (Dominika Morávková). V okamžiku rozchodu se Eva stane tragickou obětí zločinu. Z Jana je vdovec, který žije s vědomím, že smrt ženy nepřímo zavinil a nepřišel jí v kritické chvíli na pomoc. Útočiště před neodbytným pocitem viny nachází díky kamarádovi Michalovi (Hynek Čermák) v místním boxerském klubu. Spřátelí se s Michalovou chráněnkou Gretou (Leona Skleničková), jíž tělocvična nahrazuje nepoznanou rodinu. Vyšetřovatel Dvořák (Vladimír Javorský), který má případ smrti Evy Kavkové na starosti, naráží na řadu podivných okolností. Ukazuje se, že pachatel, feťák Robert Stránský (Jan Jankovský) je informátorem pod ochranou vyšetřovatelky z protidrogové centrály Mudrové (Kristýna Frejová). Jan chce věřit ve spravedlnost i v to, že se dokáže s pomocí svých přátel vrátit do všedního života. Ale obava z toho, že by vrah nakonec mohl uniknout trestu, jej přivede k rozhodnutí vydat se na vlastní cestu odplaty za nečekaných okolností a s nejistým výsledkem. Najde kromě pomsty i stále nenalezené odpuštění sobě samému?



Thriller / Drama / Krimi

Česko / Slovensko, 2022, 103 min

Režie: Peter Bebjak