TÉČKO: Ušák Chicky a Zlokřeček

Téčko - to jsou velké film pro malé diváky. Každou neděli po o.

Mladý Chicky je jiný než ostatní. Je tak trochu neobyčejný. Narodil se jako napůl kuře a napůl zajíc. Měl štěstí, protože ho jako malého adoptoval král Petr, slavný zaječí dobrodruh. Chicky i přes své odlišnosti chce to, co každý: zapadnout mezi ostatní a mít kamarády. To, že je pořádný nešika, pro něj není žádná překážka. Odvaha a nadšení mu totiž nechybí. Celý svůj život touží zažít pořádné dobrodružství! A jedno opravdu velké na něj právě čeká! Z vězení uprchne největší padouch v Království, Chickyho zlotřilý strýc, který chce krále Petra připravit o trůn. To je pravá příležitost pro Chickyho! Se svými dvěma společníky, jízlivým želvákem Abem a odvážnou odbornicí na bojová umění, skunkem Meg, se neohroženě vydávají vstříc nebezpečí.

Hopper et le hamster des ténèbres

Animovaný / Dobrodružný / Rodinný

Belgie / Francie, 2022, 92 min

Režie: Ben Stassen

Doporučený věk: 6+