Legendární závod Czech Downhill Top On Trail Cup je seriál rozdělený do 7 kol (a 7 lokalit) různé obtížnosti, kde si v průběhu 5 měsíců každý adrenalinový MTB nadšenec najde to své, ať už patří mezi ostřílené jezdce, hobbíky nebo začínající bikery. Czech Downhill Top On Trail Cup se zaměřuje na disciplínu sjezdu v celé jeho kráse, proto na trase nepotkáte jediný e-bike. Můžete si vybrat, které etapy pojedete, nic vám ale nebrání v tom zkusit štěstí na všech tratích, sbírat body a probojovávat se do finále (5 nejlepších výsledků rozhodne).