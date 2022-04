Letní kino: Amélie z Montmartru

31. srpna 1997 ve 4 hodiny ráno dostala Amélie (Audrey Tautou) nápad. Musí stůj co stůj najít dávného majitele krabičky vzpomínek, kterou náhodou našla ve svém bytě, a poklad mu vrátit. Jestli to ocení, je rozhodnuto. Amélie začne zasahovat jiným lidem do života. Jestli ne, tak nic. Kultovní romantickou komedii o nesmělé Pařížance s laskavým srdcem milují díky její hravosti a půvabu miliony diváků po celém světě. Film o drobných, ale o to důležitějších radostech, který získal řadu prestižních filmových ocenění, ani po 20 letech od premiéry neztratil nic ze svého šarmu. Snímek bude uveden s českými titulky ve francouzštině.

Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain

Doporučený věk: 6+Komedie / Drama / Romantický

Francie / Německo, 2001, 117 min

Režie: Jean-Pierre Jeunet

Vstupenky je možné zakoupit prostřednictvím GoOut nebo na recepci Telegraph Gallery.