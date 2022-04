Koncert: Jan Stavinoha

Multižánrový zpěvák s rockovým srdcem se vrátil z koncertování ve Španělsku a Portugalsku zpět do ČR, aby v Olomouci předvedl svou hudební show. Krom vlastní tvorby a své nejnovější pecky "My Only One" uslyšíte v prostorách atria pod širým nebem také covery od kapel jako Green Day, Linkin Park nebo Mandrage. Přijď si společně zazpívat, zatancovat anebo prostě jen posedět u skvělého drinku z kavárny!