V rámci akcí, ve kterých vystupují komici z celého světa, pořádaných ve spolupráci s Olomouc English Comedy, proběhne vystoupení Radu Isaca. Radu Isac je „mladý, ale zkušený“ rumunský komik. V roce 2015 se přestěhoval do Londýna a v roce 2017 se probojoval do finále soutěže English Comedian of the Year. Jeho stand up byl uveden v několika programech BBC a Comedy Central. Byl předskokanem pro komiky jako Louie CK a Jim Gaffigan a v roce 2019 zakončil svou druhou sólovou show na Edinburgh Fringe Festival. Vystoupení probíhá v angličtině.

ENGLISH FRIENDLY

Yet another show with Comedians from all over the world organized with cooperation with Olomouc English Comedy! International crew of comedians consists of Nemanja Zivanovic, Gus Horn and Radu Isac who is the headliner for the show! Radu Isac, a young but veteran Romanian comedian. He moved to London in 2015 and in 2017 made it to the final of the English Comedian of the Year competition. His stand up was featured on multiple BBC and Comedy Central programs. He opened for the likes of Louie CK and Jim Gaffigan, and in 2019 he wrapped up his second solo show at the Edinburgh Fringe Festival.

Vstupenky je možné zakoupit prostřednictvím GoOut nebo na recepci Telegraph Gallery.

Tickets are available via GoOut or at the Telegraph Gallery reception.