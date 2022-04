Mateřská show se stopami oxytocinu, laktační psychózy a nevyspání. Jsou tři, dohromady mají šest dětí a všechny je porodily. První v porodnici a druhé doma. Co se matky do toho porodu vůbec pletou? Autobiografický kabaret o něčem tak intimním jako je porod. O tom se snad ani divadlo dělat nedá… Pro ty, co rodily i pro ty, co rodit budou. Pro ženy, které nerodily a ani rodit nebudou. A dokonce i pro muže!

Tvůrčí tým: Kateřina Bílková, Lenka Huláková, Hana Malaníková

Scénografie: Jitka Pospíšilová

Světelný design: Vojtěch Kopta

Délka představení: 50 minut

Premiéra: 4. dubna 2019 v rámci festivalu Venušiny dny ve Venuši ve Švehlovce

Bílková, Huláková, Malaníková alias MA(tky)naMA(teřské) spolu realizovaly klauzurní performance pro DAMU Trenažér života (2017) a představení Promiňte, že rodím (2019). V současnosti připravují projekt o svých otcích, synech a životních partnerech s pracovním názvem Muži mého života.