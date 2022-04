Oscar Shorts 2022 - Přehlídka krátkých filmů

Pásmo těch nejlepších krátkých filmů z celého světa, které byly letos nominovány na výroční cenu Akademie budete moci zhlédnout v průběhu jednoho večera! Nominované snímky ze Švýcarska, Dánska, USA, Polska a i vítězný snímek z Velké Británie tak máte konečně šanci vidět na velkém plátně.

ALA KACHUU - VEZMI A UTÍKEJ

Devatenáctiletá Sezim sní o studiu v kyrgyzské metropoli. Unese ji však skupina mladých mužů, kteří ji odvezou do vnitrozemí. Tam je nucena provdat se za cizího muže. Pokud sňatek odmítne, hrozí jí společenské vyloučení. Sezim toužící po svobodě je kyrgyzskou kulturou utlačována, a tak zoufale hledá cestu na svobodu.

Švýcarsko

Režie: Maria Brendle, 2020

38 min

V MÉ HLAVĚ

Henrik chce své ženě zazpívat píseň. Musí to být dnes a musí to být hned. Je to otázka života, smrti a karaoke.

Dánsko

Režie:Martin Strange-Hansen, 2021

18 min

VYDRŽ

V ne příliš vzdálené budoucnosti je dvacetiletý latino-američan Mateo bez vysvětlení zatčen policejním dronem. Octne se zavřený v plně automatizovaném vězení bez možnosti nápravy a uvědomí si, že se stal obětí selhání v systému. Aby se dostal ven živý, musí překonat labyrint a počítačovou byrokracii privatizovaného amerického soudního systému. Dokáže najít skutečnou lidskou bytost, která by mohla situaci napravit?

USA

Režie: KD Davila, 2020

19 min

ŠATY

Chtíč, sexualita a fyzično. Toto jsou nejhlubší touhy, které Julia potlačuje při práci v motelu u cesty. Tedy do té doby, než se její cesta skříží s pohledným řidičem kamionu, který se brzy stane předmětem jejích fantazií…

Polsko

Režie: Tadeusz Łysiak, 2020

30 min

DLOUHÉ LOUČENÍ

Riz a jeho rodina jsou uprostřed typického rodinného dne ve svém domě, zatímco na pozadí v televizi se odehrává pochod krajní pravice, který nakonec dorazí k jejich hlavním dveřím, což má pro rodinu zničující následky. Letošní vítěz Oscara pro nejlepší hraný krátký film.

Velká Británie

Režie: Aneil Karia, 2020

12 min