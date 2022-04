Silence and Joy

Indie-popová kapela hrající své autorské písně a navozující příjemnou atmosféru. Kapela vznikla odchodem zakládajícího člena a skladatele Tomáše Velzla a backing vocalistky Veroniky Kolářové z kapely INDICAN (dříve TWO MEN), kterou v Olomouci doprovodila Moravská filharmonie. V současné době má kapela za sebou úspěšný projekt na HITHIT, díky kterému natočila své první CD nesoucí název Psalms and other songs. „Každá hudba nějakým způsobem působí na člověka. Po poslechu některé hudby se cítíte nabuzeni, některá zase uspává, po jiné cítíte vztek, vzdorovitost, strach nebo třeba naopak klid a mírnost. Naším snem a cílem je, aby se každý po poslechu naší hudby cítil pokojně a zároveň radostně. Proto se jmenujeme právě Silence & Joy!“

Vstupenky je možné zakoupit prostřednictvím GoOut nebo na recepci Telegraph Gallery.

