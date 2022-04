Přednáška : Nohama na horách, hlavou ve vesmíru

Přednáška Mikyho Škody o tom, jak být připraven a dostat ze sebe to nejlepší.

„Jak ze sebe dostat to nejlepší? Jak být pro svět co k čemu a nedovolit, aby můj odkaz jednou umřel se mnou?“ Tyhle otázky si Miky Škoda klade možná častěji než je zdrávo, ale daří se mu díky nim žít pestrý a plnohodnotný život, který ho baví sdílet s ostatními. A to nejenom povídáním, ale i skrze výzvy a různorodou podporu mladých talentů. Tentokrát by se chtěl podělit o evoluci své životní cesty, která ho dostala jak do velké části světa včetně vrcholů, jako je Matterhorn, tak i do míst, kam by ho nikdy nenapadlo se podívat. Včetně setkání s lidmi, kteří pro něj byli v dětství nedosažitelnými vzory z televize a nebo i před televizní kamery největších českých médií.

„Co si z toho odnáším? Co bych poradil sám sobě před lety, když jsem jako úplný zelenáč začínal s cestováním nebo i s podnikáním, aniž bych věděl, co to vlastně znamená? Jak být připraven se přizpůsobit v jakékoliv situaci a čelit nejistotě v nových začátcích? Jak přetavit svoje strachy ze špatného pána na dobrého sluhu? Co je tím motorem, o který bych se chtěl podělit s ostatními a nakopnout je, aby ze sebe každý dokázal dostat to nejlepší? Stav se na moje upřímné povídání o cestování, horolezectví, podnikání i cestě za inovacemi v českém vzdělávání, nech se inspirovat a klidně i ty přispěj svým příběhem v diskuzi po přednášce. Rád tě poznám!“