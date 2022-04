Martin Scorsese #3: Skrytá identita

Oscarové krimi s hvězdným obsazením se vrací na velké plátno! Pocházejí z chudinských bostonských čtvrtí, oba vystudovali policejní školu.. Zatímco Colin (Matt Damon) vyrostl pod ochranou psychopatického gangstera Franka (Jack Nicholson) a k policii se dal proto, aby měl přístup k informacím a mohl ho včas varovat, Billy (Leonardo DiCaprio) pochází z rodiny, kde byl každý nějak zapleten do podsvětí, a k policii nastoupil, aby se z tohoto prostředí vymanil. Dostane nabídku, aby jako tajný agent infiltroval zločineckou síť a pronikl až ke Costellovi. Když přijme, je po fingovaném prohřešku vyhozen od policie. Poté co si odsedí trest, upoutá na sebe gangsterovu pozornost. Podaří se mu projít všemi nástrahami a dostat se do jeho blízkosti. Problém je, že Costello zjistí, že má ve své blízkosti policejního informátora, a pověří Sullivana, aby ho našel.



ENGLISH FRIENDLY

The Departed

Drama / Krimi / Thriller

USA / Hongkong, 2006, 151 min

Režie: Martin Scorsese

Originální znění a české titulky

Vstupenky je možné zakoupit prostřednictvím GoOut nebo na recepci Telegraph Gallery.