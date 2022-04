Téčko: Cesta za živou vodou

Dobrosrdečný Espen se znovu vydává za záchranou království. Rodiče odvážné princezny Kritin jsou otráveni a z tohoto hrozného činu jsou falešně obviněni oba Espenovi bratři. Oba nešťastníci jsou ihned uvrženi do nejhlubšího vězení a čekají na popravu. To by ale nebyl Espen, aby nenašel způsob, jak chytře a mazaně situaci vyřešit! Přesvědčí princeznu Kristin, aby se s ním vydala hledat bájný zámek Soria Moria, který je prý celý postaven z ryzího zlata. Zde se podle dávných pověstí ukrývá pramen zázračné živé vody a s její pomocí chce Espen zachránit život krále i královny i svých bratrů. Musí jednat rychle, v patách je jim totiž banda proradných Dánů, kteří nenávidí jejich království víc než cokoli jiného, a chtějí Espena a Kristin za každou cenu zastavit. Pokud Espen a Kristin neuspějí, bude to znamenat konec nejen pro bratry a království, ale možná pro celý svět!

Askeladden - I Soria Moria slott

Fantasy / Dobrodružný

Norsko, 2019, 102 min

Režie: Mikkel Braenne Sandemose

český dabing

Doporučený věk: 6+

Vstupenky je možné zakoupit prostřednictvím GoOut nebo na recepci Telegraph Gallery.