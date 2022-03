Kovářské fórum – XXXIV. ročník (hrad Helfštýn)

34. ročník tradiční akce, během které vytvoří kovářský tým před zraky návštěvníků hradu Helfštýna unikátní dílo. Finální výtvor se stane součástí sbírky uměleckého kovářství hradu, která již čítá více než 1 300 exponátů. Mistry černého řemesla mohou návštěvníci vidět v rámci vstupu do hradu, a to v historické hradní kovárně na třetím nádvoří. Probíhá, mimo pondělí, tedy od neděle do pátku (21.–26. 8. 2022).