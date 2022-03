Speciální noční prohlídky hradu Helfštýna/Palác žije sluchem

Pro sezónu 2022 je na hradě Helfštýně připraven cyklus speciálních prohlídek s názvem Palác žije…. Během nich návštěvníkům přiblížíme nově otevřené prostory renesančního paláce a nabídneme zajímavý program zaměřený na podněcování všech smyslů – v sobotu 28. května konkrétně sluch, a to během nočních prohlídek s tematickým názvem Palác žije sluchem.

Akce je zároveň propojena s celorepublikovým Celé Česko čte dětem, proto je vhodná především pro rodiny s dětmi.

Návštěvníky čeká exkluzivní noční prohlídka hradu a další komponovaný program, vše zakončené předčítáním pro děti v rámci akce Celé Česko čte dětem.

Vstupné: dospělí 300 Kč | žáci ZŠ, senioři a studenti 150 Kč | děti do 6 let zdarma

Časy prohlídek: od 19.00 do 23.00 hodin, a to vždy v celou hodinu

Nutná rezervace míst, nejpozději do 21. 5. 2022 na e-mailu helfstyn.rezervace@email.cz. Do e-mailu prosím uveďte název akce, Vaše jméno, počet míst k rezervaci (včetně dětí do 6 let se vstupem zdarma), čas prohlídky.